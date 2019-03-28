Akdeniz'de Kurtardığı Göçmenlerin Kaçırdığı Türk Bandıralı Gemi Malta Ordusu Tarafından Kurtarıld…

Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırılan Türk bandıralı yakıt tankeri, Malta Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırılan Türk bandıralı yakıt tankeri, Malta Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Tankerin, içindeki göçmenler ve mürettebatı ile Malta adasına doğru seyrettiği açıklandı…

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