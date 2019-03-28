Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de Kurtardığı Göçmenlerin Kaçırdığı Türk Bandıralı Gemi Malta Ordusu Tarafından Kurtarıld…

Akdeniz'de Kurtardığı Göçmenlerin Kaçırdığı Türk Bandıralı Gemi Malta Ordusu Tarafından Kurtarıld…

1 saat önce

Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırılan Türk bandıralı yakıt tankeri, Malta Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırılan Türk bandıralı yakıt tankeri, Malta Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Tankerin, içindeki göçmenler ve mürettebatı ile Malta adasına doğru seyrettiği açıklandı…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:10 Kaynak: Youtube

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