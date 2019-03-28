Son Dakika Haberleri: Akdeniz'de Libya Açıklarında Kaçırılan Tankerdeki Mürettebatın Güvende ve Sağlıklı Olduğu...

Akdeniz'de Libya Açıklarında Kaçırılan Tankerdeki Mürettebatın Güvende ve Sağlıklı Olduğu...

25 dakika önce

Akdeniz'de Libya açıklarında kaçırılan tankerdeki mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğu bildirildi.

Akdeniz'de Libya Açıklarında Kaçırılan Tankerdeki Mürettebatın Güvende ve Sağlıklı Olduğu..., System.String[]
Akdeniz'de Libya açıklarında kaçırılan tankerdeki mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:08 Kaynak: AA

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