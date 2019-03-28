Akdeniz'de Libya Açıklarında Kaçırılan Tankerdeki Mürettebatın Güvende ve Sağlıklı Olduğu...
25 dakika önce
Akdeniz'de Libya açıklarında kaçırılan tankerdeki mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğu bildirildi.
Akdeniz'de Libya açıklarında kaçırılan tankerdeki mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:08 Kaynak: AA
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