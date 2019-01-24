Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

MARMARİS AÇIKLARINDA HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin 86,74 kilometre açığı olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 22,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.