Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
1 saat önce
AFAD, Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem Marmaris'te de hissedildi.
Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
MARMARİS AÇIKLARINDA HİSSEDİLDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin 86,74 kilometre açığı olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 22,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki Siyasi Krizle İlgili Konuştu: Trump'ın Açıklaması Beni Şoke Etti
2 Bin 500 Liraya Kitap Satan Yılmaz Özdil'e İlginç Tepki
Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var
İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu