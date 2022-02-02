Üye Girişi
AKDENİZ'DE METRUK BİNA YIKILDI - Son Dakika

AKDENİZ'DE METRUK BİNA YIKILDI

02.02.2022 11:50
AKDENİZ'DE METRUK BİNA YIKILDI

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, görsel kirlilik yaratan metruk bina yıkıldı.

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, görsel kirlilik yaratan metruk bina yıkıldı.

Akdeniz Belediyesi, sahipleri tarafından terk edildiği için zamanla harabeye dönüşen, her an yıkılma riski taşıdığı için vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, kimi zaman madde bağımlı kişilerin mekanına dönüştüğü için mahalle sakinlerini huzursuz edip sorunlara da yol açan terk edilmiş yapılarla mücadelesini kesintisiz şekilde sürdürüyor. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son olarak, yasal süreci tamamlanan Kiremithane Mahallesi 4417 numaralı sokak üzerinde bulunan tek katlı metruk bir binanın yıkımını iş makineleri yardımıyla gerçekleştirdi. Yıkıma tanık olan Kiremithane Mahallesi sakinleri, özellikle küçük çocukları için tehlikeler yaratan metruk binanın yıkım çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü, gerek sahiplerinin talebi, gerekse mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine, ilçe genelinde bulunan ve vatandaşları rahatsız eden metruk yapıların yıkımını aralıksız sürdürecek.

YORUMLAR
500

Fen İşleri Müdürlüğü, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKDENİZ'DE METRUK BİNA YIKILDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:45 Bakanlık'tan CHP'nin YHT ihalelerine ilişkin iddialarına yanıt verildi!
11:41 Beşiktaş, Gedson Fernandes için özel uçak kiraladı! Taraftarlar dört gözle futbolcuyu bekliyor
11:34 Omicron varyantının yeni semptomu soluk, gri veya mavi renkli dudaklar
11:30 Esra Erol'un tepki çektiği Elif olayında yeni gelişme! Baba evine geri döndü
11:29 Üçlü ilişki cinayetinde yalanı ortaya çıkan kadın tutuklandı!
11:25 Ünlü oyuncu Uğur Aslan, sete ziyarete gelen büyük kızıyla fotoğraf paylaştı
11:22 İngiltere'de saatte 150 kilometre esen rüzgar uçağı savurdu! Pilotun son hamlesi hayat kurtardı
11:17 Ece Erken eşi için yapacağı mevlidi planladı! Hz. Yuşa Tepesi'nde olacak
11:10 Masumlar Apartmanı'nda neler oldu? Naci tekrar hastaneye mi yatacak?
10:56 TikTok videosu çeken kadın, 2 çocuğunun velayetini kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 11:56:24. #1.13#
SON DAKİKA: AKDENİZ'DE METRUK BİNA YIKILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement