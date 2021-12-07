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Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika

Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor

07.12.2021 11:07
Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çevre için risk oluşturan 2 metruk bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çevre için risk oluşturan 2 metruk bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, riskli olduğu belirlenen Evci Mahallesi'ndeki binaların çevresinde önlem alındı.

Ekipler, 2 binayı kontrollü şekilde yıktıktan sonra temizlik çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yıkım çalışmalarının vatandaşlardan gelen şikayetler çerçevesinde devam edeceğini ifade etti.

Fen İşleri Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika


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