Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor

30.05.2022 13:23
Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çevre için risk oluşturduğu belirlenen metruk binada kontrollü yıkım gerçekleştirildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çevre için risk oluşturduğu belirlenen metruk binada kontrollü yıkım gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre için risk oluşturan Kazanlı Mahallesi'ndeki metruk binanın yıkımı için çalışma başlattı.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makineleriyle binayı yıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkımını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler, ilgili birimlerimizce değerlendirilerek planlamaya alınıyor. Yasal süreçten sonra kontrollü yıkım işlemi yerine getiriliyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kazanlı, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika


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