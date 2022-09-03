Muğla'nın Datça ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

03.09.2022 07:40

Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Lasithi açıklarında, sabah saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada saat 07.13'te 5,3 büyüklüğündeki deprem, 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Lasithi'nin 20,1 kilometre, Datça'nın ise 203,79 kilometre açıklarında saat 07.13'te 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"OLUMSUZ İHBAR YOK"

AFAD'dan yapılan son açıklamada, "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Girit Adası'ndan Sitia şehrinin Belediye Başkanı, depremden dolayı herhangi bir hasar olmadığını bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'nın Datça ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'nın Datça ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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