Nadir görülen dev ay balığı, Adana'da balıkçıların ağına takıldı - Son Dakika

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Adana'nın Karataş ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına yaklaşık 250 kilogram ağırlığında dev ay balığı takıldı.

NADİR GÖRÜLEN 'MOLA MOLA' BALIĞINI YAKALADILAR

Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, ağlarında Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı olduğunu fark etti. Balıkçılar, şaşkınlıklarının yanı sıra büyük heyecan yaşadı. Balıkçılar fotoğraf çektikten sonra balığı tekrar denize bıraktı.

DAHA ÖNCE DE OLUKLU BALİNA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Karataş ilçesi açıklarında yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir oluklu balina görüntülenmişti.