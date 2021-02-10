Nadir görülen dev ay balığı, Adana'da balıkçıların ağına takıldı - Son Dakika

Nadir görülen dev ay balığı, Adana'da balıkçıların ağına takıldı

10.02.2021 22:35

Adana'da balıkçıların ağına 250 kilogram ağırlığında dev ay balığı takıldı. Balıkçılar, fotoğraf çektikten sonra ay balığını tekrar denize bıraktı. Geçtiğimiz günlerde de Karataş ilçesi açıklarında yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir oluklu balina görüntülenmişti.

Adana'nın Karataş ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına yaklaşık 250 kilogram ağırlığında dev ay balığı takıldı.

NADİR GÖRÜLEN 'MOLA MOLA' BALIĞINI YAKALADILAR

Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, ağlarında Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı olduğunu fark etti. Balıkçılar, şaşkınlıklarının yanı sıra büyük heyecan yaşadı. Balıkçılar fotoğraf çektikten sonra balığı tekrar denize bıraktı.

Akdeniz'de nadir görülen 'Ay balığı' Adana'da ağlara takıldı

DAHA ÖNCE DE OLUKLU BALİNA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Karataş ilçesi açıklarında yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir oluklu balina görüntülenmişti.

Akdeniz'de nadir görülen 'Ay balığı' Adana'da ağlara takıldı
Ay balığı
Nadir görülen dev ay balığı, Adana'da balıkçıların ağına takıldı

Akdeniz, Karataş, Adana, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Nadir görülen dev ay balığı, Adana'da balıkçıların ağına takıldı - Son Dakika


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