Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da etkinliğin ilk kez düzenlendiğini ifade ederek, "Birkaç yıl önce sokak olaylarıyla gündeme gelen Akdeniz'de, gençlerimiz robotik kodlama öğreniyor ve robotlar yaparak yarışmalara katılıyor. Akdeniz'de robotik kodlama sınıflarının sayısı da her geçen gün artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Akdeniz'de öğrenciler için Bilim Şenliği düzenlendi - Son Dakika

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