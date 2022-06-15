Akdeniz'de öğrenciler için Bilim Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Akdeniz'de öğrenciler için Bilim Şenliği düzenlendi

15.06.2022 16:54
Akdeniz'de öğrenciler için Bilim Şenliği düzenlendi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen Bilim Şenliği'nde öğrencilerin projeleri sergilendi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen Bilim Şenliği'nde öğrencilerin projeleri sergilendi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen şenlik, millet bahçesinin sahil etabında gerçekleştirildi.

Öğrencilerin projelerinin sergilendiği şenlik kapsamında "robot projesi yarışması" da düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren projelerin sahiplerine kupa ve ödül verildi.

Kaymakam Muhittin Pamuk, ilçedeki okulların fiziki altyapılarının iyileştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, Akdeniz Belediyesinin de çalışmalara katkı sunduğunu aktardı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da etkinliğin ilk kez düzenlendiğini ifade ederek, "Birkaç yıl önce sokak olaylarıyla gündeme gelen Akdeniz'de, gençlerimiz robotik kodlama öğreniyor ve robotlar yaparak yarışmalara katılıyor. Akdeniz'de robotik kodlama sınıflarının sayısı da her geçen gün artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, öğretmenler ve aileler de katıldı.

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Kaynak: AA

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