Akdeniz'de orman yangınları için iş birliği çağrısı - Nikolaus Meyer-Landrut - Son Dakika
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Akdeniz'de orman yangınları için iş birliği çağrısı - Nikolaus Meyer-Landrut

31.05.2022 11:34

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Akdeniz'de devam eden sıcaklık dalgası nedeniyle muhtemel orman yangınlarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Akdeniz'de devam eden sıcaklık dalgası nedeniyle muhtemel orman yangınlarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Meyer-Landrut, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığında düzenlenen "Türkiye'de İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin Azaltılması ve Uyum konusunda AFAD'ın Kapasitesinin Arttırılması Teknik Destek Projesi" tanıtım toplantısı sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında sivil savunma alanındaki iş birliğinin çok önemli olduğunu dile getiren Meyer-Landrut, ülkelerin benzer zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını, iklim değişikliğinin ve risklerinin çok çarpıcı biçimde arttığını belirtti.

"Bizim AFAD'la iş birliğimiz çok değerli"

Doğada farklı türlerde felaketlerin meydana geldiğini ve sonucunda yangınların ortaya çıktığının altını çizen Meyer-Landrut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden iş birliği çok önemli hale geliyor. Sivil savunma alanında karşılaşılan iklim değişikliği risklerine yönelik hazırlık için AFAD'a verebildiğimiz desteği gördüğüm için çok mutluyum. AFAD son yıllardaki çalışmalarıyla kendini kanıtlamış ve Türkiye'nin de 2016'dan bu yana katılımcısı olduğu Avrupa Sivil Savunma Mekanizması için de çok değerli bir ortak. Biz AFAD'ın kapasitesini görebiliyoruz. Avrupa Sivil Savunma Mekanizması'nın bugüne dek yönettiği en büyük tatbikatı organize etmesini buna örnek olarak gösterebiliriz. Yani, bizim AFAD'la iş birliğimiz çok değerli.

"Daha az felaketle karşılaşmamız için iş birliğine ihtiyacımız var"

Bu yaz yaşanabilecek orman yangınlarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğine ve orman yangınlarıyla mücadelede iş birliğinin önemine dikkati çeken Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"Yalnızca Türkiye'de değil Akdeniz bölgesindeki pek çok ülkede orman yangınları görüldü. Gözüken o ki bu sıcaklık dalgası fenomeni devam edecek. Bu yüzden hazırlıklı olmak, iş birliği yapmak ve Avrupa'daki mekanizmaların da süreçlere dahil olması çok önemli. İspanya ve Hırvatistan gibi Avrupa ülkeleri Türkiye'ye yangın söndürücü uçaklar temin etmişlerdi. Bizim daha az felaketle karşılaşmamız için iş birliği yapmaya, hazırlıklı olmaya ihtiyacımız var."

Akdeniz'de orman yangınları için iş birliği çağrısı - Nikolaus Meyer-Landrut
Akdeniz'de orman yangınları için iş birliği çağrısı - Nikolaus Meyer-Landrut
Akdeniz'de orman yangınları için iş birliği çağrısı - Nikolaus Meyer-Landrut
Akdeniz'de orman yangınları için iş birliği çağrısı - Nikolaus Meyer-Landrut

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Kaynak: AA

Orman Yangınları, Avrupa Birliği, Türkiye, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz'de orman yangınları için iş birliği çağrısı - Nikolaus Meyer-Landrut - Son Dakika


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