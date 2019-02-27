Akdeniz'de Petrol ve Doğal Gaz Araması Başlıyor

AKDENİZ'de 4 ay boyunca petrol ve doğal gaz araması yapılacak olan Kuzupınarı-1 kuyusu, Adana'nın Karataş ilçesinde sondaj vurulması için hazırlandı.

AKDENİZ'de 4 ay boyunca petrol ve doğal gaz araması yapılacak olan Kuzupınarı-1 kuyusu, Adana'nın Karataş ilçesinde sondaj vurulması için hazırlandı.



Karataş ilçesi sahilinden görülebilen bir alana sabitlenerek demirleyen Rowan Norway platformu, Kuzupınarı-1 kuyusunda çalışmalara başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nında (TPAO) bir süredir sürdürülen çalışmalar sonucu Kuzupınarı-1 kuyusunda sondaja başlanacağı açıklandı. 4 bin metrede gerçekleştirilecek olan petrol ve doğal gaz aramasının 4 ay boyunca süreceği bildirildi.







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