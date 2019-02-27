Akdeniz'de Petrol ve Doğal Gaz Araması Başlıyor
1 saat önce
AKDENİZ'de 4 ay boyunca petrol ve doğal gaz araması yapılacak olan Kuzupınarı-1 kuyusu, Adana'nın Karataş ilçesinde sondaj vurulması için hazırlandı.
AKDENİZ'de 4 ay boyunca petrol ve doğal gaz araması yapılacak olan Kuzupınarı-1 kuyusu, Adana
'nın Karataş
ilçesinde sondaj vurulması için hazırlandı.
Karataş ilçesi sahilinden görülebilen bir alana sabitlenerek demirleyen Rowan
Norway platformu, Kuzupınarı-1 kuyusunda çalışmalara başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
'nında (TPAO) bir süredir sürdürülen çalışmalar sonucu Kuzupınarı-1 kuyusunda sondaja başlanacağı açıklandı. 4 bin metrede gerçekleştirilecek olan petrol ve doğal gaz aramasının 4 ay boyunca süreceği bildirildi. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:12 Kaynak: DHA
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