Üye Girişi
Akdeniz'de salya oluşumu beklenmiyor - Son Dakika

Akdeniz'de salya oluşumu beklenmiyor

06.06.2021 15:52

Akdeniz'de salya oluşumu beklenmiyor Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü'nde görevli kaptan Pelin Teymur, şu ana kadar Akdeniz'de, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (deniz salyası) ile karşılaşmadıklarını...

Akdeniz'de salya oluşumu beklenmiyor

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü'nde görevli kaptan Pelin Teymur, şu ana kadar Akdeniz'de, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (deniz salyası) ile karşılaşmadıklarını belirterek, "Yaptığımız çalışmalar ve müsilajın oluşum nedenlerine bakarsak Akdeniz'de karşılaşmayı çok beklemiyoruz" dedi.

Teymur, bir süredir Marmara Denizinde görülen deniz salyası konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Deniz salyasının nedenlerini anlatan Teymur, "Müsilaj deniz salyası olarak bilinen bir kavram. Marmara'da görülüyor. Akdeniz'de şu ana kadar rastlanılmadı. Evsel, endüstriyel, organik atıkların denize dolaylı ya da dolaysız yollarla ulaşması sonucu denizlerdeki kirliliğin artması ile organik madde yükü de artıyor. Denizlerdeki kirlilikten kaynaklı organik malzemenin artması; fosfor, azot ve diğer besin maddelerini arttırıyor. Bu artış da sistemin üretkenlik düzeyini yükselterek plankton patlamasına sebep oluyor. Bitkisel planktonlar ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir madde olan müsilaj, denizlerde fitoplanktonlar ve fitoplanktondan beslenen bakterilerin aşırı çoğalmasıyla durgun sularda yaygın bir yer kaplıyor" diye konuştu.

"Deniz canlılarında ölümlere sebep oluyor"

Teymur, artan plankton patlamalarının güneş ışınlarının derinlere inmesini engellediğini, bunun da diğer deniz canlılarına zarar verdiğini belirterek, "Bilindiği üzere fitoplanktonlarda, bitkilerin öz suyunda da olan salyamsı bir yapı mevcut. Bu salyamsı yapının da arttığı gözlemleniyor. Aynı zamanda plankton artışından kaynaklı deniz yüzeyi kaplandığı için güneş ışınları diplere inemiyor. Işık kaybolunca fotosentezle besin üreten canlılar bu ortamlarda yaşayamaz. Bu da deniz canlılarında ölümlere sebep olabiliyor. Planktonların artması ve ölümleri bakteriyel aktiviteyi de hızlandırıyor. Bu bakteriyel aktivitelerle fitoplankton patlamalarındaki proses sonucunda deniz yüzeyinde salyamsı, yapışkanımsı, sarı veya açık kahve renklerinde bir müsilaj oluşumuna sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

"Ekosistemi tahrip ediyor"

Müsilajın oluşmasında üç ana etkenin olduğunu kaydederek deniz canlılarına zararlarını anlatan Teymur, şöyle devam etti; "Dediğimiz gibi kirlilikten kaynaklı organik besin değerlerinin

artması, ikincisi deniz sıcaklığındaki ani değişimler ve artışlar, üçüncüsü de deniz suyunun çok hareketli olmamasıdır. Durağan sularda daha sık görüldüğü gözlemlenmiştir. Balıkçılık için olumsuz etkileri mevcuttur. Balık ağlarına takılabiliyor, ağ gözeneklerini kapatabiliyor, balıklara yapışabiliyor. Turizm için de olumsuz etkileri vardır. Müsilaj olan bölgelerde denize girmek tehlikeli olabiliyor. İnsanlar zaten girmekten imtina ediyorlar, girmek istemiyorlar. Onun dışında deniz ekosistemine ciddi zararları olduğu bilinmekte. Çünkü deniz canlılarının ölümlerine sebep oluyor. Ekosistemi tahrip ediyor."

"Akdeniz'de karşılaşmayı beklemiyoruz"

Teymur, Marmara'da nüfusun yoğunluğu ve deniz kirliliğinin fazlalığı nedeniyle görülen müsilajın Akdeniz'de görülmesini beklemediklerini ifade ederek, "Akdeniz, Marmara Denizine göre daha açık deniz olduğu için dalga hareketleri ve akıntılar burada çok fazla. Akdeniz'de şu ana kadar müsilaj vakasıyla karşılaşmadık. Yaptığımız çalışmalar ve müsilajın oluşum nedenlerine bakarsak Akdeniz'de karşılaşmayı çok beklemiyoruz" diye konuştu.

Akdeniz'de salya oluşumu beklenmiyor
Akdeniz'de salya oluşumu beklenmiyor
Akdeniz'de salya oluşumu beklenmiyor
Akdeniz'de salya oluşumu beklenmiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi, Marmara, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akdeniz'de salya oluşumu beklenmiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı 19:21 Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç 18:14 Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı 18:02 Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı
Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu 17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı 17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik 16:28 İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik
Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı 15:55 Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor 15:28 Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor         
18:40
Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı         
18:13
16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasında ölü bulundu 16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasında ölü bulundu         
17:53
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar         
17:44
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Gizem Karaca bebek sorularına cevap verdi: İstiyoruz ama şu an değil Gizem Karaca bebek sorularına cevap verdi: İstiyoruz ama şu an değil         
15:37
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı         
13:58
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı         
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 19:41:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdeniz'de salya oluşumu beklenmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement