Akdeniz'de tehlike oluşturan metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika
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Akdeniz'de tehlike oluşturan metruk binalar yıkılıyor

6 saat önce

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, toplumsal sorunlara yol açan, kent estetiğini bozmasının yanı sıra, çevre kirliliği ve kötü görüntüye sebep olan terk edilmiş yapıların yıkımına aralıksız devam ediliyor.

Akdeniz'de tehlike oluşturan metruk binalar yıkılıyor, System.String[]

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, toplumsal sorunlara yol açan, kent estetiğini bozmasının yanı sıra, çevre kirliliği ve kötü görüntüye sebep olan terk edilmiş yapıların yıkımına aralıksız devam ediliyor.


Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son günlerde kentte etkili olan yağmurlardan olumsuz etkilenen, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden terk edilmiş yapıların yıkımına hız verdi. Ekipler, son olarak, Belediye Encümeni'nde görüşülüp hukuki süreçleri tamamlanan Özgürlük Mahallesi 6225, Gündoğdu Mahallesi 5725, Mesudiye Mahallesi 5111, Siteler Mahallesi 5635 ve Çankaya Mahallesi 4728 sokaklar ile Barış Mahallesi 128 Cadde üzerinde bulunan terk edilmiş 6 yapının yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım öncesi zabıta ekipleriyle güvenlik önlemi alan ekipler, ardından iş makineleri yardımıyla terk edilmiş yapıların yıkımını yaptı, ortaya çıkan tonlarca inşaat atığı mahallelerden çıkarıldı. Yıkım çalışmalarını memnuniyetle izleyen vatandaşlar, çocukları için risk oluşturan, yer yer madde bağımlılarının mekanına dönüşen binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.


Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, metruk yapıların oluşturduğu tehlikeler nedeniyle mahalle sakinleri ve muhtarlardan yoğun şikayetler aldıklarını söyledi. Şikayet üzerine ekiplerin en kısa sürede harekete geçtiğini, tespit ve incelemelerin ardından yapı sahipleriyle iletişime geçilerek yıkım sürecinin başlatıldığı kaydeden Gültak, "Önceliğimiz, insanlarımızın can ve mal güvenliği ile huzurunun sağlanması, ayrıca kent estetiğinin korunmasıdır. Zira Harabe yapılar, can ve mal güvenliği açısından oluşturduğu risklerin yanı sıra, madde bağımlılarının mekanına dönüştüğü için toplumsal bir sorun haline de gelmektedir. Bu nedenle metruk yapıların yıkımıyla ilgili yasal süreç, ilgili müdürlükler ve ekiplerimiz tarafından en kısa sürede tamamlanmaktadır" şeklinde konuştu.


Yetkililer, vatandaşların metruk yapılarla ilgili şikayet ve taleplerini teknik hizmet birimlerinin 2387954 ve 2387955 numaralı telefonları üzerinden Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerine iletebileceklerini bildirdi. - MERSİN

Fen İşleri Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:29 Kaynak: İHA
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