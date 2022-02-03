AKDENİZ'DE TEMİZLİK İŞÇİLERİNE 'KOKU' TAZMİNATI - Son Dakika

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi, temizlik işçisine 'koku' tazminatı adı altında ek ücret verecek.

Akdeniz Belediyesi'nde, belediye personel şirketine bağlı 700 işçi ile kadrolu 70 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı. Yapılan sözleşme ile belediyenin personel şirketi bünyesinde çalışan işçilerin en düşük ücreti, yüzde 63'lük bir artış oranıyla, '3 bin 200 liradan 5 bin 214 liraya' yükseltildi. İmzalanan sözleşmeye temizlik biriminde çalışan işçileri kapsayan 'koku' tazminatı maddesi eklendi. Maddeye göre, çöp kamyonunu kullanan ya da yollarda süpürgecilik yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün işçilerine ekstra 3 TL, çöp kamyonunun arkasında çalışan ve kokuyla direk temas eden personele ise 7 TL ekstra ücret verilecek. Çevre ve Koruma Müdürlüğünde işçileri ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni tazminatın hayırlı olmasını temenni etti.

'TÜRKİYE'DE İLKLER ARASINDA'

Koku tazminatının Türkiye'de ilkler arasında yer aldığını belirten Başkan Gültak, "Çöp kamyonlarımızda veya yollarda süpürgeyle temizlik yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün işçilerine ekstra koku tazminatı vermeye karar verdik. Süpürgeyle temizlik yapanlara günlük 3 TL'den aylık 80 lira, çöp kamyonunda çalışanlara da günlük 7 liradan aylık 180 lira civarında ek bir para vereceğiz. Gerçekten bu işçilerimizin çalıştıkları ortamda iş yapmak zor. Dolayısıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü işçilerimize ilk kez 'koku' tazminatı adı altında farklı bir ödenekte çıkarmış olduk ki bu haklarıdır" dedi.

Koku tazminatı alan işçiler ise Belediye Başkanı Gültak ve emeği geçenlere teşekkür etti.