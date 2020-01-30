Akdeniz'de üst üste depremler
9 dakika önce
Akdeniz'de Muğla açıklarında sabah saatlerinde iki deprem meydana geldi.
Akdeniz'de Muğla açıklarında sabah saatlerinde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre ilk deprem 5,4; ikincisi 4,3 şiddetinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:34
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