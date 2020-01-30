Akdeniz'de üst üste depremler - Son Dakika
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Akdeniz'de üst üste depremler

9 dakika önce

Akdeniz'de Muğla açıklarında sabah saatlerinde iki deprem meydana geldi.

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Akdeniz'de Muğla açıklarında sabah saatlerinde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre ilk deprem 5,4; ikincisi 4,3 şiddetinde gerçekleşti.

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Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:34 
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