Akdeniz'de yağmurun verdiği hasar onarılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdeniz'de yağmurun verdiği hasar onarılıyor - Son Dakika

Akdeniz'de yağmurun verdiği hasar onarılıyor

6 saat önce

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan yağmurlardan etkilenen mahallelerde ve tarımsal arazilerde iş makineleri yardımıyla su tahliyesinin yanı sıra, bozulan yolların yenilenmesi ve seralardaki su kanallarının ıslahı ve temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Akdeniz'de yağmurun verdiği hasar onarılıyor, System.String[]

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan yağmurlardan etkilenen mahallelerde ve tarımsal arazilerde iş makineleri yardımıyla su tahliyesinin yanı sıra, bozulan yolların yenilenmesi ve seralardaki su kanallarının ıslahı ve temizliği çalışmalarına devam ediyor.


Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mersin'de birkaç gündür aralıksız devam eden yağmurlar nedeniyle sıkıntılar yaşayan vatandaşlardan gelen taleplere yetişmek için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Fen İşleri ekiplerinin yanı sıra, Çevre Koruma Kontrol ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de talep gelen yerlere müdahale etti.


Ekipler; bir yandan su basan ev ve okul bahçelerinde motopomplar yardımıyla su tahliyesi yaparken, diğer yandan aşırı yağışlardan zarar gören tarım arazileri, sokak ve yollarda da bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Yoğun yağmurlardan dolayı özellikle kırsal bölgelerde bulunan tarım arazilerinde biriken yağmur sularını tahliye eden ekipler; su baskınlarına karşı iş makineleri yardımıyla seraların önüne setler döşedi, su kanallarını temizleyip açtı. Özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu bölge ve mahallelerde, tıkanan menfez ve giderlere ait borular ekiplerin çabası ve iş makineleri yardımıyla açılarak temizlendi ve giderlerin bağlantıları kontrol edildi.


Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, "Ekiplerimiz, iş makineleriyle birlikte, aşırı yağışlar sonucu oluşan su baskınlarından etkilenen vatandaşlarımızın hizmetindedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için azami gayret gösterilmekte, çalışmalarımız büyük gayret ve titizlikle yapılmaktadır. Yağışlar sonucu zarar gören sokak ve yollarda onarım çalışmalarımız devam edecek. Yağışlardan zarar gören vatandaşlarımıza ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, insanlarımızın yardımına koşan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.


Öte yandan; aşırı yağışlardan zarar gören vatandaşların, Teknik Hizmet Birimlerinin 238 79 54-55 nolu telefonlar üzerinden, fen işleri yetkililerine ulaşıp talep ve şikayetlerini iletebilecekleri bildirildi. - MERSİN

Fen İşleri Müdürlüğü, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı
Kar yağışının altında havuzun keyfini çıkarıyorlar Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım törenine TOGG CEO'sunun iddialı sözleri damga vurdu Türkiye'nin merakla beklediği yerli arabanın 5 modeli olacak

Son Dakika Haberleri
16:16 DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika
16:16 Vali Hulusi Şahin'in eşinden Sason ÇATOM'a ziyaret - Son Dakika
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında Türkiye'de tüm şarj altyapımız da hazır olacak." - Son Dakika
16:16 Erdoğan: "Yerlilik ve millilikten anlamayanlar var, onlar bizi ilgilendirmez, biz işimize... - Son Dakika
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınıfının en geniş iç hacimli, en yüksek performanslı ve en uygun maliyetli... - Son Dakika
14:33 Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Son Dakika
14:12 Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 16:20:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdeniz'de yağmurun verdiği hasar onarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]