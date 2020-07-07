Akdeniz'de yaşanacak faciayı Sahil Güvenlik ve emniyet önledi - Son Dakika

Akdeniz'de yaşanacak faciayı Sahil Güvenlik ve emniyet önledi

İzmir'de içinde 276 düzensiz göçmenin yakalandığı Türk bayraklı yük gemisinin ömrünü doldurduğu ve bazı bölümlerinden su aldığı öğrenilirken, Akdeniz'de yaşanacak olası facia, Türk Sahil Güvenlik ekipleri ve İzmir Emniyeti tarafından önlendi.

İzmir'de içinde 276 düzensiz göçmenin yakalandığı Türk bayraklı yük gemisinin ömrünü doldurduğu ve bazı bölümlerinden su aldığı öğrenilirken, Akdeniz'de yaşanacak olası facia, Türk Sahil Güvenlik ekipleri ve İzmir Emniyeti tarafından önlendi. Geminin muhtemelen İtalya'ya gittiği belirtildi.

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İzmir'de çok sayıda düzensiz göçmenin Türk bayraklı bir yük gemisine bindiği ve Avrupa'ya doğru yol alacağı istihbaratına ulaşan İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri söz konusu gemiyi bir süre takibe aldı. Dün gece 01.00 sıralarında operasyon düğmesine basan Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Emniyeti Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, gemiye ortaklaşa operasyon düzenledi.

Narlıdere'de demirli vaziyette bulunan gemiye düzenlenen operasyonda 171 erkek, 46 kadın ve 59 çocuk olmak üzere toplam 276 düzensiz göçmen ile 8 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmenlerin; Afganistan, Irak, Orta Afrika, Pakistan, İran, Somali, Bangladeş ve Suriye uyruklu oldukları öğrenildi.

FACİA ÖNLENDİ

Söz konusu Türk bayraklı yük gemisinin kullanım ömrünü doldurduğu ifade edilirken, geminin bazı bölümlerinden su aldığı öğrenildi. 276 düzensiz göçmenin bulunduğu geminin muhtemel rotasının ise İtalya olduğu tespit edilirken, Türk ekiplerinin düzenlediği bu operasyon sayesinde Akdeniz'de yaşanacak bir insanlık dramı ve facianın önüne geçildi.

(İzmir'de içinde 276 düzensiz göçmenin yakalandığı Türk bayraklı yük gemisinin ömrünü doldurduğu ve bazı bölümlerinden su aldığı öğrenilirken, Akdeniz'de yaşanacak olası facia, Türk Sahil Güvenlik ekipleri ve İzmir Emniyeti tarafından önlendi. Geminin muhtemelen İtalya'ya gittiği belirtildi.

İzmir'de çok sayıda düzensiz göçmenin Türk bayraklı bir yük gemisine bindiği ve Avrupa'ya doğru yol alacağı istihbaratına ulaşan İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri söz konusu gemiyi bir süre takibe aldı. Dün gece 01.00 sıralarında operasyon düğmesine basan Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Emniyeti Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, gemiye ortaklaşa operasyon düzenledi.

Narlıdere'de demirli vaziyette bulunan gemiye düzenlenen operasyonda 171 erkek, 46 kadın ve 59 çocuk olmak üzere toplam 276 düzensiz göçmen ile 8 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmenlerin; Afganistan, Irak, Orta Afrika, Pakistan, İran, Somali, Bangladeş ve Suriye uyruklu oldukları öğrenildi.

Facia önlendi

Söz konusu Türk bayraklı yük gemisinin kullanım ömrünü doldurduğu ifade edilirken, geminin bazı bölümlerinden su aldığı öğrenildi. 276 düzensiz göçmenin bulunduğu geminin muhtemel rotasının ise İtalya olduğu tespit edilirken, Türk ekiplerinin düzenlediği bu operasyon sayesinde Akdeniz'de yaşanacak bir insanlık dramı ve facianın önüne geçildi.

(İHA)

İzmir Emniyeti, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akdeniz'de yaşanacak faciayı Sahil Güvenlik ve emniyet önledi - Son Dakika
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