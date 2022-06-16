Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki okullarda futbol, basketbol ve tenis kursları verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Akdeniz'de yaz spor okulları açılacak - Son Dakika

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