Akdeniz'de Yeni Bir Düzensiz Göçmen Sorunu

Libya açıklarında kurtardığı 64 düzensiz göçmeni Libya veya İtalya'ya götürmek isteyen Alman sivil toplum kuruluşu, Akdeniz'de yeni bir düzensiz göçmen sorunu başlattı.

Libya açıklarında kurtardığı 64 düzensiz göçmeni Libya veya İtalya'ya götürmek isteyen Alman sivil toplum kuruluşu, Akdeniz'de yeni bir düzensiz göçmen sorunu başlattı.



"Sea Eye" adlı Alman sivil toplum kuruluşu, sahibi olduğu Almanya bayraklı bir gemi ile Libya açıklarında batma tehlikesi yaşayan bir bottaki 64 düzensiz göçmeni kurtardığını duyurdu.



Kuruluşun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Alarm Phone" olarak isimlendirilen durumlarda göçmenlerin arayabildiği telefon hattına sabah saat 10.00 sularında gelen bir arama sonrasında söz konusu göçmenlere ulaşıldığı bildirildi.



Açıklamada, kurtarılan düzensiz göçmenler arasında 10 kadın ve 6 bebek olduğu belirtilerek, kurtarılanlardan bazılarının ilaç yardımı talep ettiği bilgisi paylaşıldı.



Sea Eye yetkilileri, düzensiz göçmenleri kabul etmesi için Libya ve İtalya'dan yardım talep ettiklerini açıkladı.



Diğer yandan, İtalya'daki aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gemi Almanya bayraklı, sivil toplum kuruluşu Alman, armatörü Alman ve kaptanı Hamburglu. Libya sularında müdahale etti ve güvenli bir liman istiyor. Güzel. Şimdi Hamburg'a gitsin." dedi.



Avrupa ülkelerine gelmek için hayatlarını tehlikeye atarak botlarla Akdeniz'e açılan düzensiz göçmenlerin sorunu sıkça yaşanıyor.



İtalya ve Malta düzensiz göçmenleri kabul etmemek için limanlarını kapama gibi kararlar alırken, çözümün Avrupa Birliği içinde bulunmasını istiyorlar.

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