Akdeniz'de yeni dönem asfalt çalışmaları başladı - Son Dakika
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Akdeniz'de yeni dönem asfalt çalışmaları başladı

6 saat önce

Akdeniz Belediyesi fen işleri ekipleri, yeni sezon asfalt çalışmalarına Civanyayla Mahallesinden başladı.

Akdeniz'de yeni dönem asfalt çalışmaları başladı, System.String[]

Akdeniz Belediyesi fen işleri ekipleri, yeni sezon asfalt çalışmalarına Civanyayla Mahallesinden başladı. Yağmur olmadığı her gün asfalt çalışması yapılacağı bildirildi.


Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ve teknik ekiplerin sahada yaptığı kontrollerin yanı sıra muhtar ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine harekete geçen ekipler, zamanla yıpranan ve son yağışlarda zarar gören Civanyayla sokaklarının asfaltını yenilemeyi sürdürüyor.


"Belediye hizmetlerinden tüm vatandaşlarımız eşit yararlanabilmeli"


Başkan Gültak, vatandaş ve kent yararına olan hizmetlere, proje ve çalışmalara aralıksız devam edeceklerini; Akdeniz'in talihini ve çehresini değiştirmeyi sürdüreceklerini söyledi. Asfalt çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Gültak, "Belediye hizmetlerinden tüm vatandaşlarımız eşit yararlanabilmeli. Akdeniz sınırlarında yaşayan bütün vatandaşlarımızın bu hizmetlerden yararlanması en doğal haklarıdır. Bir program çerçevesinde bu sezon mahallelerimizdeki kaldırım ve asfalt ihtiyacını büyük oranda gidereceğiz" dedi.


Akdeniz ilçesine bağlı mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetler noktasında çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Gültak, "Planlamamızı baştan itibaren yaptık. Bir yandan kent merkezinde yer alan yerleşim alanlarımızın eksiklerini giderirken öte yandan da geçmişte ihmal edilen kırsal mahallelerimize hizmetleri sunuyoruz" ifadelerini kullandı.


Mahalle sakinleri, yaşadıkları bölgeyi yepyeni bir görünüme kavuşturan, kendilerini toz, toprak ve çamurdan kurtaran hizmetlerden dolayı Başkan Gültak ve fen işleri ekiplerine teşekkür ettiler.


Civanyayla Mahalle Muhtarı İsmail Toker, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Muhtarlar toplantımızda Civanyayla yollarını asfaltlayacağını söylemişti ve çalışmalar başladı, çok güzel bir şekilde asfaltımız yapılıyor" diye konuştu. - MERSİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:46 Kaynak: İHA
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