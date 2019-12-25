Akdeniz'de yeni sahalar için imzalar atıldı - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi ile Spor Toto Teşkilatı arasında imzalanan protokolle, ilçede 25 basketbol sahası ve 13 halı saha yapılacak; 3 futbol sahası da sentetik çim sahaya dönüştürülecek.



Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ile Spor Toto Teşkilatı Başkanı Bünyamin Bozgeyik arasında, ilçeye yeni spor sahaları kazandırmak, zaman içinde eskiyen sahaları da yenilemek amacıyla protokol imzalandı. Bu çerçevede, birçok mahallede ve okul bahçelerinde 25 adet çok amaçlı basketbol sahası yapılacak.



Aynı protokol kapsamında, kimi eksikliklerle hizmet veren Çay Mahallesi, Karacailyas ve Seyfi Ali Türkoğlu futbol sahaları da sentetik çim sahaya dönüştürülecek. Bu sahalardaki otomatik sulama sistemleri, soyunma odaları, tribünler ile tel örgüler yenilenecek, tesislere su deposu yapılacak.



"Akdeniz'i değiştiren hizmetlerimiz devam edecek"



Başkan Gültak, tesislerin yenilenmesi hakkında yaptığı değerlendirmede, " Mersin'in kalbi Akdeniz ilçemize 25 adet yeni basketbol sahası, 13 adet yeni halı saha, 3 adet yeni sentetik çim saha yapacağız. Ayrıca, Yılmaz Güney Spor Kompleksi yapılarak, içerisine yeni yarı olimpik havuz, gençlik merkezi ile sosyal tesislerin yapım çalışmalarına en kısa sürede başlayacağız" dedi.



Sporun, çocukların eğitim yaşamında başarılı olmalarını sağladığını da kaydeden Gültak, "Akdeniz ilçemizi değiştirip güzelleştiren ve geleceğe taşıyan hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek. Mersinlileri, sağlıklı bir yaşam için spor yapmaya davet ediyor, yapımına ve onarımına başlayacağımız spor tesislerinin, Mersin ve Akdeniz halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN