Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı - Son Dakika

Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı
11.11.2020 10:27
Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı, alabora olan teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.
Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı, alabora olan teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 05.50'de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı ve teknenin alabora olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.
Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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