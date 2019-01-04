Son Dakika Haberleri: Akdeniz'deki 49 Düzensiz Göçmen AB'den Çözüm Bekliyor

Akdeniz'deki 49 Düzensiz Göçmen AB'den Çözüm Bekliyor

1 saat önce

Alman sivil toplum örgütlerine ait iki gemi tarafından Akdeniz'de kurtarılan toplam 49 düzensiz göçmen, Avrupa Birliği'nin (AB) henüz çözüm bulamaması nedeniyle iki haftadır karaya çıkmayı bekliyor.

Akdeniz'deki 49 Düzensiz Göçmen AB'den Çözüm Bekliyor, System.String[]
Alman sivil toplum örgütlerine ait iki gemi tarafından Akdeniz'de kurtarılan toplam 49 düzensiz göçmen, Avrupa Birliği'nin (AB) henüz çözüm bulamaması nedeniyle iki haftadır karaya çıkmayı bekliyor.

Akdeniz sularında 22 Aralık'ta Alman sivil toplum örgütlerine ait Sea Watch 3 adlı geminin kurtardığı 32 düzensiz göçmen ile Sea Eye adlı geminin kurtardığı 17 düzensiz göçmenin durumları belirsizliğini koruyor.

Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu düzensiz göçmenler için 18 sivil toplum örgütünden AB ülkelerine yapılan ortak çağrıda, "hakları olan insani yardımı alabilmeleri için düzensiz göçmenleri taşıyan geminin hemen bir limana yanaşmasına izin verilmesi" istendi.

AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva da konuya ilişkin Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Komisyon, Sea Watch 3 ve Sea Eye gemilerindeki insanların hızlı bir şekilde karaya çıkmaları hususunda bir çözüm bulmak için üye devletlerle yoğun bir temas içinde. Komiser Avramopoulos (AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi) dün üye ülkeleri, gemidekilerin en kısa sürede karaya çıkmalarına destek vermeye çağırdı. Bazı devletler birlikte gösterilecek bir çabaya ve Malta'ya destek vermeye hazır olduklarını ifade ettiler." dedi.

Öte yandan İtalya'da aşırı sağ görüşlü Lig Partisinin lideri İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise geçmişte olduğu gibi bir kez daha düzensiz göçmenleri kabul etmeyeceklerini duyurdu. Salvini, Twitter'dan "İtalyan limanları kapalı. Şimdiye kadar çok fazla sahte mülteci kabul ettik." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Salvini'nin göçmen karşıtı tutumunu eleştiren İtalyan yazar Roberto Saviano, sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanan videosunda, "Bakan Salvini'ye sesleniyorum: İnsan hayatı üzerine palyaçoluk yapmayı bırak. Limanları aç. Bu sersemce propagandalara artık yeter, insan hayatı üzerine seçim kampanyası yapmaya artık yeter." ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de çok sayıda sivil yardım örgütü düzensiz göçmenlerin hayatlarını kurtarmak için çaba gösterirken, özellikle Malta ve İtalya'nın düzensiz göçmenleri kabul etmemesi nedeniyle geçmişte de AB içinde benzer krizler yaşanmıştı.

Son olarak aralıkta 300'den fazla düzensiz göçmeni Akdeniz'de kurtaran Open Arms adlı sivil toplum örgütünün gemisi diğer AB ülkelerinin reddi yüzünden İspanyol hükümetinin izniyle Cadiz kenti limanına gelmişti.

İspanya'daki sosyalist azınlık hükümeti, haziranda da Aquarius adlı içinde 630 düzensiz göçmen bulunan geminin günlerce Akdeniz'de bekledikten sonra Valensiya kentinin limanına gelmesine izin vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:05 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Akdeniz, Güncel
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