Akdeniz'deki ABD uçak gemisi yine NATO komutasında - Son Dakika
Üye Girişi

Akdeniz'deki ABD uçak gemisi yine NATO komutasında

18.05.2022 13:18
Akdeniz'deki ABD uçak gemisi yine NATO komutasında

ABD'ye ait Akdeniz'deki USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu, tatbikat kapsamında bu yıl ikinci kez NATO komutası altına girdi.

ABD'ye ait Akdeniz'deki USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu, tatbikat kapsamında bu yıl ikinci kez NATO komutası altına girdi.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, USS Harry S. Truman uçak gemisi ve beraberindeki gemilerle savaş uçaklarından oluşan görev grubu, 17-30 Mayıs tarihlerinde Akdeniz'de icrası planlanan "Neptune Shield" tatbikatına katılıyor.

Uçak gemisi görev grubu, bu kapsamda NATO komutası altına alındı. Görev grubu, bu yıl ikinci kez NATO komutasına girmiş oldu.

USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu, ocak ayında da yine Akdeniz'deki tatbikat dahilinde bir süre NATO komutasında kalmıştı. Böylece Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez bir ABD uçak gemisi görev grubu NATO komutası altına girmişti.

Yine ABD'ye ait Kearsarge Amfibi Hazırlık Grubu da Baltık Denizi'nde devam eden tatbikat kapsamında NATO komutası altına girdi.

YORUMLAR
500
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Kosova'ya Afgan mülteciler için teşekkür etti ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Kosova'ya Afgan mülteciler için teşekkür etti Çin'de kaza yapan yolcu uçağının bilerek düşürüldüğü iddia edildi Çin'de kaza yapan yolcu uçağının bilerek düşürüldüğü iddia edildi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tatbikat, Akdeniz, Uçak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz'deki ABD uçak gemisi yine NATO komutasında - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:53:03. #1.11#
SON DAKİKA: Akdeniz'deki ABD uçak gemisi yine NATO komutasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement