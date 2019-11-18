'Akdeniz'deki arama kurtarma çalışmaları ile göçmen artışı arasında bir ilişki yok'

Akdeniz'deki yasadışı göçü inceleyen uzmanlar arama-kurtarma görevlerinin varlığı ile göç edenlerin sayısı arasında bir ilişki bulunmadığını açıkladı.



Pek çok kesim tarafından dile getirilen argümanlardan biri sivil toplum kuruluşlarının (STK) arama-kurtarma çalışmaları arttıkça Akdeniz'de Avrupa'ya doğru yaşanan göçte artış olduğuydu. Bu şekilde STK'ların çabalarının ters etkide bulunduğu ve daha çok göç oluşmasına ve insanların kendilerini riske atmasına neden olduğu öne sürülüyordu.