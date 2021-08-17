Üye Girişi
Akdeniz'deki hizmet neferleri Bursa'ya döndü - Son Dakika

Akdeniz'deki hizmet neferleri Bursa'ya döndü

17.08.2021 09:34
Akdeniz'deki hizmet neferleri Bursa'ya döndü, System.String[]

17 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİAkdeniz'deki hizmet neferleri Bursa'ya döndüBURSA - Akdeniz'deki orman yangınlarında canla başla mücadele ederek, bölge halkının takdiri kazanan Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ve BUSKİ personeli, Bursa'ya döndü.

17 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Akdeniz'deki hizmet neferleri Bursa'ya döndü

BURSA - Akdeniz'deki orman yangınlarında canla başla mücadele ederek, bölge halkının takdiri kazanan Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ve BUSKİ personeli, Bursa'ya döndü. Yangınlarla özveriyle mücadele eden personele başarı belgelerini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş verdi.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan ve neredeyse Akdeniz Bölgesi'nin tamamını etkisi altına alan orman yangınlarında Bursa Büyükşehir Belediyesi de büyük bir mücadele verdi. Büyükşehir Belediyesi'nden 43 itfaiye ve 12 BUSKİ personeli, yangınlarla mücadele için Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde görevlendirildi. Özellikle Marmaris'in Orhaniye, Turgut ve Yukarıkeçili Mahallelerinde aldıkları tedbirlerle yangının bu bölgeye sıçramasını önleyen Bursa ekibi, bölge halkının büyük takdirini kazandı. Bu bölgedeki görevlerini tamamladıktan sonra bölge halkının alkışları arasında Köyceğiz ve Milas Yeniköy Termik Santrali çevresinde görev alan hizmet neferleri, yangınların kontrol altına alınmasının ardından Bursa'ya döndü.

"Herkes kahramanlığınıza vakıf"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, orman yangınlarında büyük bir özveriyle mücadele eden itfaiye ve BUSKİ personeliyle, Küçük Sanayi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda bir araya geldi. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım ve AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem'in da katıldığı törende personele seslenen Başkan Aktaş, "Sizin gayretlerinizden dolayı bölge halkından hayır duaları aldık. Allah hepinizden razı olsun. O kadar güzel teşekkürler, o kadar güzel dualar aldık ki anlatırken bile tüylerim hala diken diken oluyor. Telefonla arayanlar oldu, muhtarlardan arayanlar oldu, vatandaştan arayanlar oldu. Bir iki kişi falan değil onlarca kişi aradı. Sayın Bakanımız Murat Kurum arayarak gösterdiğiniz duyarlılıktan ve çabadan dolayı teşekkür etti. Gösterdiğiniz kahramanlığa herkes vakıf" dedi.

"İhtiyaç olan her yerdeyiz"

Ortaya çıkan yangınların neredeyse kontrol altına alındığını ifade eden Başkan Aktaş, "Orman yangınları içimizi yaktı. Akabinde bazı şehirlerimizde oluşan sel baskınları veya farklı yangınlarda yüreklerimizi yakan, kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Maddi hasarlar, maddi kayıplar ortaya çıktı. Bir şekilde telafi ederiz. Ülkemiz güçlü bir ülke, anında vaziyet alınıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren seferber olduk. 12 BUSKi personeli, 6 BUSKİ aracı ve 43 İtfaiye personeli 7 araç olmak üzere 55 personel, 13 aracımızı yangın bölgesine gönderdik. Ekiplerimiz, Marmaris İlçesi Orhaniye, Turgut, Yukarıkeçili mahallelerinde, Köyceğiz ve Milas Yeniköy Termik Santrali'nde çalıştı. Ayrıca bölgeye canlı hayvan yardımlarından tutunda farklı ev eşyalarının sevk edilmesi ile alakalı da çalışmalarımızı yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Halen Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde parça parça olmak kaydıyla yaklaşık 10 civarında aracımız ve 30 civarında personelimiz görev yapıyor" dedi.

Konuşmasının ardından İtfaiye ve BUSKİ personeliyle sohbet eden Başkan Aktaş, personelin bölgede yaşadıkları ilginç olayları dinledi. Başkan Aktaş, daha sonra orman yangınlarında özveriyle çalışan personele başarı belgelerini verdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Akdeniz'deki hizmet neferleri Bursa'ya döndü
Akdeniz'deki hizmet neferleri Bursa'ya döndü
Akdeniz'deki hizmet neferleri Bursa'ya döndü
Akdeniz'deki hizmet neferleri Bursa'ya döndü
Akdeniz'deki hizmet neferleri Bursa'ya döndü
Akdeniz'deki hizmet neferleri Bursa'ya döndü
Akdeniz'deki hizmet neferleri Bursa'ya döndü

Orman Yangınları, İtfaiye, Akdeniz, Bursa, Toplum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Akdeniz'deki hizmet neferleri Bursa'ya döndü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İnşaatta bulunan ceset ekipleri harekete geçirdi! 3 aydır oradaymış 10:17 İnşaatta bulunan ceset ekipleri harekete geçirdi! 3 aydır oradaymış Korkutan eski sevgili dehşeti! Eski sevgisinin kızı içerdeyken evi ateşe verdi 10:08 Korkutan eski sevgili dehşeti! Eski sevgisinin kızı içerdeyken evi ateşe verdi Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti 09:31 Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti
Kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Zümra Nur, asansör boşluğunda yaralı bulundu! Tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı 08:45 Kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Zümra Nur, asansör boşluğunda yaralı bulundu! Tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı 08:09 "Çay soğuk" cinayetinde ifadeler birbirini tutmadı! Katil zanlısı başka, görgü tanığı başka anlattı Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu 08:00 Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu
ABD'den Afganistan'da kurulacak yeni hükümet için 2 şart: İnsan haklarına saygı ve teröristlerle mesafe 01:30 ABD'den Afganistan'da kurulacak yeni hükümet için 2 şart: İnsan haklarına saygı ve teröristlerle mesafe Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor 20:57 Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor

Son Dakika Haberleri
10:39 ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi
10:16 İnşaatta bulunan ceset ekipleri harekete geçirdi! 3 aydır oradaymış
10:10 Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı
09:54 Sosyete bu iddia ile çalkalanıyor: Model Dilara Kurşun ile Sena Uyanık trafikte saç baş kavga etti
09:48 Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
09:30 Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti
09:25 Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 77 kişi hayatını kaybederken, kaybolan 47 kişi hala aranıyor
08:42 Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı
08:40 Eğlenmek için evine gittiği genç kızı, pompalı tüfekle başından vurdu
07:57 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi         
10:40
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı         
10:10
Sosyete bu iddia ile çalkalanıyor: Model Dilara Kurşun ile Sena Uyanık trafikte saç baş kavga etti Sosyete bu iddia ile çalkalanıyor: Model Dilara Kurşun ile Sena Uyanık trafikte saç baş kavga etti         
09:55
Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı         
09:29
Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı         
08:42
Marcao, kırmızı kart gördü! Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı Marcao, kırmızı kart gördü! Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı         
08:03
16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
07:58
Billur Kalkavan'a Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi         
22:09
Vatandaşlar brandaların altına saklandı! Erzurum dolu nedeniyle bir anda beyaza büründü Vatandaşlar brandaların altına saklandı! Erzurum dolu nedeniyle bir anda beyaza büründü         
20:23
Akşener'in ziyaretinde arbede! Partililer, duydukları sözün ardından çileden çıktı Akşener'in ziyaretinde arbede! Partililer, duydukları sözün ardından çileden çıktı         
19:06
Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi         
18:53
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı         
17:55
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz         
17:04
Selde sürüklenen tomrukların arasında gelen kilitli sandıktan 200 bin TL değerinde cihaz çıktı Selde sürüklenen tomrukların arasında gelen kilitli sandıktan 200 bin TL değerinde cihaz çıktı         
16:41
"Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü         
16:37
Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 10:49:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdeniz'deki hizmet neferleri Bursa'ya döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement