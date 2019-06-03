Son Dakika Haberleri: Akdeniz'deki mülteci ölümlerinden sorumlu tutulan AB ve üye ülkeler hakkında suç duyurusu
BBC
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Akdeniz'deki mülteci ölümlerinden sorumlu tutulan AB ve üye ülkeler hakkında suç duyurusu

1 saat önce

Bir grup avukat, Akdeniz'de binlerce mültecinin boğularak ölmelerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkeler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Akdeniz'deki mülteci ölümlerinden sorumlu tutulan AB ve üye ülkeler hakkında suç duyurusu, System.String[]

Bir grup avukat, Akdeniz'de binlerce mültecinin boğularak ölmelerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkeler aleyhine suç duyurusunda bulundu. Avukatlar AB'yi ve 28 üyesini, "insanlığa karşı suç işlemekle" itham etti.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yapılan başvuruda, Akdeniz'deki mülteci ölümlerinin, AB'nin göç politikalarından kaynaklandığı iddia edildi.

Başvuruda, AB'nin bu politikalarla, "diğer mültecilere gözdağı vermek için denizdeki sığınmacıları kurban ettiği" savunuldu.

Suç duyurusunda, özellikle son dönemde Avrupa'ya yönelik mülteci krizinde önemli rol oynayan İtalya, Fransa ve Almanya hedef alındı.





UCM'ye sunulan 245 sayfalık başvuru belgesinde, AB'nin 2014 yılından itibaren "bedeli ne olursa olsun, Libya'dan Avrupa'ya mülteci geçişini engellemek istediği" vurgulandı.

Avukatlara göre, "AB'nin caydırıcı politikaları" sonucu 40 bin sığınmacı, Libya'daki kamplarda mahsur kaldı.

Suç duyurusunda bulunan avukatlar arasında geçmişte UCM'de de çalışan Fransız Juan Branco ve İsrailli Ömer Shatz da bulunuyor.





Hollanda Televizyonu'na (NOS) konuşan bir AB sözcüsü ise birliğin tüm eylemlerinin uluslararası anlaşmalar ve Avrupa yasalarına dayandığını söyledi.

AB Sözcüsü, birliğin yalnızca uluslararası sularda faaliyet gösterebileceğini ve Libya karasularında işlem yapamayacağını belirtti.

Sözcü, Libya makamlarına, sahil güvenlik görevlileri tarafından yakalanan göçmenlere daha iyi davranmaları uyarısında bulunduklarını vurguladı.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:49 
Akdeniz, Avrupa Birliği, Dünya
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