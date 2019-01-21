Son Dakika Haberleri: Akdeniz'deki Yasa Dışı Göç Sorunu

Akdeniz'deki Yasa Dışı Göç Sorunu

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Akdeniz'deki yasa dışı göç sorununu çözmek için üye ülkelerle çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Akdeniz'deki yasa dışı göç sorununu çözmek için üye ülkelerle çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Brüksel'de AB Dışişleri Konseyi Toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulunan Mogherini, Akdeniz'de Libya açıklarında kaybolan düzensiz göçmenlerin toplantıda gündeme gelmediğini, ancak durumu takip ettiklerini belirtti.

AB'nin Akdeniz'de yasa dışı göçle mücadele için yürüttüğü "Sophia Operasyonu"nun bu çerçevede önemli olduğuna işaret eden Mogherini, bu operasyon sayesinde birçok göçmenin hayatının kurtarıldığını ifade etti.

Mogherini, AB'nin Libya sahil korumasına da destek olduğunu, aynı zamanda Trablus'ta da bir göçmen kabul merkezi kurulduğunu anımsattı.

Mogherini, "Sorunu çözmek ve Sophia Operasyonu'nun süresini uzatmak için üye ülkelerle çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Uluslararası hukuk geçerli oldu"

Diğer yandan, günlük basın toplantısında konuya ilişkin soru cevaplayan AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva da AB'nin Akdeniz'deki duruma müdahil olmadığını açıkladı.

Andreeva, AB'nin Akdeniz'deki arama kurtarma çalışmalardan sorumlu olmadığına işaret ederek, "Göçmenlerin kurtarıldığı suya göre uluslararası hukuk kuralları uygulanır." dedi.

Bu nedenle kurtarılan göçmenlerin Libya'ya gönderildiklerini kaydeden Andreeva, AB'nin kendi operasyonlarında güvenli olmadığı için göçmenleri Libya'ya göndermediğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:19 Kaynak: AA

Libya, Avrupa Birliği, Akdeniz, Güncel
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