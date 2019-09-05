Akdeniz'den 512 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı
1 saat önce
Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, birlik bünyesindeki yaş meyve ve sebze ihracatının yılın ilk 8 ayında 512 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.
Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, birlik bünyesindeki yaş meyve ve sebze ihracatının yılın ilk 8 ayında 512 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:44
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