'Akdeniz'den Afrika ülkelerine ihracat atağı
49 dakika önce
ASHİB, Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde yürütülmesi planlanan proje kapsamında, Afrika'da birden fazla ülkede kurulacak lojistik üslerle dış ticaretin etkin ve güvenli yürütülmesini hedefliyor.
ASHİB, Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde yürütülmesi planlanan proje kapsamında, Afrika'da birden fazla ülkede kurulacak lojistik üslerle dış ticaretin etkin ve güvenli yürütülmesini hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:10
ABD'li generalden Rusya'ya tehdit: Havadan, karadan, denizden ve uzaydan vururuz Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi Trump: Powell ve Fed bir kez daha başarısız oldu Aramco'yu vuran Husiler Birleşik Arap Emirlikleri'ni tehdit etti: Hedef alanımız içindesiniz