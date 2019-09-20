Son Dakika Haberleri: 'Akdeniz'den Afrika ülkelerine ihracat atağı
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'Akdeniz'den Afrika ülkelerine ihracat atağı

49 dakika önce

ASHİB, Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde yürütülmesi planlanan proje kapsamında, Afrika'da birden fazla ülkede kurulacak lojistik üslerle dış ticaretin etkin ve güvenli yürütülmesini hedefliyor.

'Akdeniz'den Afrika ülkelerine ihracat atağı, System.String[]

ASHİB, Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde yürütülmesi planlanan proje kapsamında, Afrika'da birden fazla ülkede kurulacak lojistik üslerle dış ticaretin etkin ve güvenli yürütülmesini hedefliyor.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Afrika, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:10 
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