'Akdeniz'den Afrika ülkelerine ihracat atağı

ASHİB, Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde yürütülmesi planlanan proje kapsamında, Afrika 'da birden fazla ülkede kurulacak lojistik üslerle dış ticaretin etkin ve güvenli yürütülmesini hedefliyor.

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