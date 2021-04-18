Akdeniz'den ilk çeyrekte 80,4 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapıldı

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (AHKİB), 2021'in ilk 3 ayında gerçekleştirdiği hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 artarak 80 milyon 400 bin dolara ulaştı.

AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, AA muhabirine, ocak-mart döneminde 10 bin 424 ton ürün ihraç edildiğini söyledi.

Bu dönemde en fazla ihraç edilen ürünün, 34,2 milyon dolarla kadın dış giyimi olduğunu aktaran Tekin, çadır ve çuval gibi hazır eşyaların 12,5 milyon dolarla ikinci, erkek dış giyimin de 12,4 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldığını aktardı.

Tekin, birlik olarak geçen yılın ilk çeyreğinde ülke ekonomisine 71,6 milyon dolarlık döviz katkısı sunduklarını anımsatarak, "2021'in ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat performansını yüzde 12,3 artıran birliğimiz, Türkiye'ye 80,4 milyon dolar döviz kazandırmıştır." dedi.

Türkiye geneli ihracatın ise ilk 3 ayda 4,7 milyar dolar olduğunu kaydeden Tekin, AHKİB'in bu dış satımdan yüzde 2,5'lik pay aldığını dile getirdi.

Tekin, en çok dış satım yapılan ülkelerle ilgili bilgi de vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AHKİB'in dış satımda ana pazarlarını Avrupa, Amerika ve Orta Doğu ülkeleri oluşturdu. Yılın ilk 3 ayında en fazla ihracatı 21,4 milyon dolarla İspanya'ya gerçekleştiren birliğimizin en büyük ikinci pazarı yüzde 64 artış ve 15,4 milyon dolarla Almanya, üçüncü pazar ise yüzde 188 artış ve 4,7 milyon dolarla Polonya oldu. Bu dönemde AHKİB'in ihracatını en fazla artırdığı ülkeler listesinde ilk sırada yüzde 1442 artış ve 2,4 milyon dolarla Bulgaristan birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 188 artış ve 4,7 milyon dolarla Polonya, yüzde 101 artış ve 2,1 milyon dolarla İtalya takip etti. AHKİB'in ihracat artışı elde ettiği diğer ülkeler ABD, Irak ve Birleşik Krallık oldu. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel ticarette yarattığı güçlüklere rağmen üretmeye ve ihraç etmeye devam ediyoruz."

"Hükümetimizin desteklerinin devamına şiddetle ihtiyaç duyuyoruz"

Kovid-19 sürecinde, tekstil ve konfeksiyon sektörüne yönelik devlet destekleri verildiğini hatırlatan Tekin, bunlar sayesinde üretimin, istihdamın ve ihracatın devamının sağlandığını dile getirdi.

Tekin, birlik üyesi 927 ihracatçının bir milyondan fazla kişiye istihdam imkanı sunduğunu ifade ederek, "Pandeminin devam ettiği bu günlerde artan ham madde fiyatları, lojistik ve işçilik maliyetlerinden dolayı zorlanan sektörün önünü görebilmesi ve istihdamı devam ettirebilmesi için hükümetimizin desteklerinin devamına şiddetle ihtiyaç duyuyoruz." diye konuştu.