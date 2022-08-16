Son zamanlarda çok sık duymaya başladığımız Akdeniz diyeti hakkında birçok konu merak ediliyor. Yıllardır en iyi diyet olarak belirlenen Akdeniz diyetinin birçok farklı faydası bulunmaktadır. Akdeniz'de yaşayan insanların yediklerini baz alarak oluşturulan bu diyet şekli, diğer diyet şekillerine göre daha yumuşak kurallara sahiptir. Peki Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti ne kadar kilo verdirir? Akdeniz diyeti sağlıklı mı? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

AKDENİZ DİYETİ NEDİR?

Akdeniz diyeti, Genellikle meyve, sebze, kepekli tahıllar gibi sağlıklı yağ barındıran besinlerin tüketimini öneriyor. Bunu yanı sıra zararlı yağları içerisinde barındıran yiyeceklerden de uzak durulması gerekiyor. Akdeniz diyetinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise diyette tercih edilen yiyeceklerin gerçekten Akdeniz yöresine ait olmasıdır.

AKDENİZ DİYETİ NE KADAR KİLO VERDİRİR?

Akdeniz diyetinin düzenli ve etkili bir şekilde uygulanması ile birlikte bir hafta içerisinde yaklaşık olarak 3- 4 kilo verilmesi mümkündür. Fakat burada diyet menünüzün ve seçtiğiniz besinlerin önemi oldukça yüksektir.

AKDENİZ DİYETİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Akdeniz diyeti, genellikle meyve, sebze, kepekli tahıllar gibi birçok farklı sağlıklı yağ bulunduran yiyecekleri tüketerek, insan için faydalı olan besinleri tüketmeyi sağlıyor. Bu sayede Kalp hastalıkları ve diyabet gibi rahatsızlıkları da sizden uzak tutuyor.