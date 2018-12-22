Son Dakika Haberleri: Akdeniz'e 500 Yeni Çöp Konteynırı

Akdeniz'e 500 Yeni Çöp Konteynırı

1 saat önce

Akdeniz Belediyesi, kent temizliğinin aksamaması ve halk sağlığının korunması için envanterine 500 yeni çöp konteynırı ekledi.

Akdeniz'e 500 Yeni Çöp Konteynırı, System.String[]
Akdeniz Belediyesi, kent temizliğinin aksamaması ve halk sağlığının korunması için envanterine 500 yeni çöp konteynırı ekledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Akdeniz Belediyesi'ne, 475'i büyük, 25'i de çöp kovası olmak üzere toplamda 500 adet yeni çöp konteynırı hibe edildi. Bu kapsamda hibe edilen konteynırların, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ihtiyaç duyan mahallelere ve insan yoğunluğunun fazla olduğu kent merkezindeki ana arterlere planlı şekilde yerleştirileceği bildirildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,"Temiz, sağlıklı ve düzenli bir kent ve çevrede yaşamak, bütün vatandaşlarımızın en doğal ve en temel hakkıdır. Bizler de Akdeniz ilçemizde, temizlik hizmetini hiçbir gecikmeye mahal vermeyecek şekilde aralıksız sürdürüyoruz. Mersinli hemşerilerimize, daha temiz, sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent ve çevre sunmak için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:32 Kaynak: İHA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Akdeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evine Gidecek Araç Bulamayan Adam, Yolda Gördüğü Anahtarı Üstünde Olan Aracı Çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Annesinin Tablosu Hediye Edilince Duygusal Anlar Yaşadı

Tamamlandığında Dünyanın En Yüksek 3. Barajı Olacak Olan Yusufeli Barajı'nda Gövde Yüksekliği 50 Metreye Ulaştı UEFA, Vardar ve Levski Sofya'yı Turnuvalardan Men Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 14:52:15. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz'e 500 Yeni Çöp Konteynırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]