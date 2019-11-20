Akdeniz ekonomi liderleri Afrika'yı ele aldı

Fas Uluslararası İş Birliği Ajansı Genel Direktörü ve Büyükelçi Mohamed Methqal, "Avrupa ihmal edilmiş Afrika için elinden geleni yapmalı. Afrika'daki birçok sorun Avrupa'nın önceliği haline dönüşmeli." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 13'üncü Akdeniz Ekonomi Liderleri Haftası (MedaWeek) kapsamında düzenlenen Yeni Afrika İş Geliştirme Forumu, İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirildi.

Forumda konuşan Methqal, Afrika'nın iklim değişikliği kadar doğal engellerle de karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kıta genelinde birçok insanın elektrik kullanamadığını anımsatan Methqal, "Avrupa ihmal edilmiş Afrika için elinden geleni yapmalı. Afrika'daki birçok sorun Avrupa'nın önceliği haline dönüşmeli. Fas iş birliklerini geliştirmek için çalışıyor. Örneğin havacılık konusunda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sivil toplum da bu hedef ve uygulamaları paylaşıyor. Afrika birçok zorlu mücadelesi içinde kendi önceliklerini gerçekleştirebilmeli." diye konuştu.

Methqal, Akdeniz üzerindeki taşımacılık sektörünün tüm bölge için hayati önemde olduğuna değinerek, "Fas bu konuda çalışıyor. Yeni yatırımların gelmesi ve önemli kitlesel altyapı projelerinin gerçekleşmesi bölgesel ekonominin kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Bu adımların neticesi sadece Afrika'ya değil Avrupa, Akdeniz ülkeleri ve hatta Amerika'ya da fayda getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Afrika için oluşturulacak vizyonu herkes paylaşmalı"

Akdeniz İçin Birlik Örgütü eski Genel Sekreteri Fathallah Sijilmassi de Afrika için oluşturulacak yeni vizyonun tüm bölge tarafından uygulanması ve paylaşılması gerektiğini kaydetti.

Uluslararası toplum için Afrika'daki faydaların her geçen gün arttığını belirten Sijilmassi, "Birçok kıtanın faydalanacağı potansiyel Afrika'da bulunuyor. Stratejik konumu ve etki derecesi bakımından Afrika'da yeni vizyonlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Sijilmassi, Akdeniz bölgesinin Afrika tarafında daha çok Avrupa kökenli yatırım ve yeni iş birliklerinin arttırılması gerektiğini vurguladı.

İspanya'nın doğusunda yer alan Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Avrupa ve Akdeniz İlişkileri Direktörü Alfonso Gonzalez ise Avrupa'nın yüzünü Afrikaya dönmesi ve kıtadaki altyapı ve enerji yatırımlarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.