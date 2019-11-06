Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği Forumu

Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği (MEDREG) Başkanı Gülefşan Demirbaş, "Son dönemde yeni keşifler ve rotalar nedeniyle enerji piyasalarımızda doğal gazın öneminin arttığını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının hızla yayıldığını görüyoruz." dedi.

Demirbaş, Brüksel'de düzenlenen "Proaktif ve dayanıklı enerji düzenlemeleri" temalı MEDREG Forumunun açılışında konuştu.

MEDREG'in Akdeniz ülkelerinde 10 yıldan uzun süredir enerji düzenlemeleri alanında diyalog, teknik destek ve kapasite gelişimi faaliyetlerinde bulunduğuna dikkati çeken Demirbaş, "MEDREG, Akdeniz bölgesinde şeffaf, istikrarlı ve uyumlu düzenleyici çerçeveleri destekliyor." ifadesini kullandı.

Demirbaş, birliğin üye ülkeler arasında enerji piyasalarını daha entegre hale getirdiğini, altyapı yatırımlarını teşvik ettiğini ve enerjide iş birliğini artırdığını söyledi.

MEDREG'in özellikle yenilenebilir enerji ile doğal gaz alanındaki düzenlemelere destek sağladığını anlatan Demirbaş, "Son dönemde yeni keşifler ve rotalar nedeniyle enerji piyasalarımızda doğal gazın öneminin arttığını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının hızla yayıldığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demirbaş, söz konusu gelişmelerin bölgesel entegrasyonu daha önemli hale getirdiğine işaret ederek, sınır ötesi enerji ağlarının daha fazla geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğünden Anne Charlotte Bournoville de doğal gazın Avrupa enerji piyasalarında bir geçiş yakıtı olarak önemli rol oynadığını belirtti.

AB için iklim değişikliği ile mücadelenin öncelikli bir başlık halini aldığını hatırlatan Bournoville, temiz, sürdürülebilir ve karbon salımı düşük enerjiye geçiş için mevcut sistemlerin modernize edileceğini anlattı.

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Genel Müdürlüğünden Henrike Trautmann ise enerji alanında bölgesel iş birliklerinin önemli ölçüde başarılı olduğuna dikkati çekti.

Trautmann, AB'nin 2050 çevre ve iklim hedeflerini yakalamasında enerjinin önemli rolü olacağını ifade etti.

Forum çerçevesinde, yenilenebilir enerji ve doğal gaz yatırımları, dağıtım sistemleri, tüketicilerin rolü, yeni doğal gaz keşifleri, enerji arzı ve piyasa entegrasyonu gibi çeşitli başlıklardaki oturumlarda uygulamalar ve tecrübeler paylaşıldı.

Programa, AB yetkilileri, çeşitli ülkelerden düzenleyici kurum temsilcileri ve enerji şirketleri yöneticileri katıldı.

MEDREG hakkında

AB Komisyonu'nun desteğiyle Akdeniz'de bölgesel enerji pazarı yaklaşımını hayata geçirmek amacıyla bir çalışma grubu olarak hayata geçirilen oluşum, 2007'de MEDREG adı altında siyasi ve ticari amaç gütmeyen, gönüllülük esasına dayalı birliğe dönüştü.

AB'nin mali destek sağladığı önemli bir bölgesel kuruluş olan MEDREG, Akdeniz havzasındaki 22 ülkeden 27 farklı enerji düzenleyici kurumu bir araya getiriyor.