Akdeniz foklarına üreme döneminde kullanabilecekleri yapay platform - Son Dakika

Akdeniz foklarına üreme döneminde kullanabilecekleri yapay platform

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'ndeki kıyı mağarasında, dünyada ilk kez Akdeniz foklarının üreme dönemlerinde kullanabileceği yapay platform yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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