Akdeniz foklarının üreme alanındaki kepçeli çalışmaya 310 bin TL ceza - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Akdeniz foklarının üreme ve barınma alanı olan Tilkicik Koyu'nda denizden kepçeyle kum alınıp aynı yerin kuvars tozuyla doldurulmasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce denizin ekolojik dengesini bozan çalışmayı yapan şirkete 310 bin TL ceza kesildi.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde Akdeniz foklarının üreme alanı olarak bilinen Tilkicik Koyu'nda tepki çeken bir olay yaşandı. Yalıkavak'ın Şendoğan Caddesi'ndeki bir sitenin hemen önündeki sahile giren kepçe, uzun süre denizden kum aldı. Daha sonra kepçenin çalıştığı noktaya TIR'larla getirilen çuvallar dolusu kuvars tozu denize boşaltıldı. Denizin içine ise beton bloklar yerleştirilmesi dikkat çekerken denizin ekolojik dengesinin büyük zarar gördüğü belirtildi. Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mirbahattin Demir ise gece saatlerinde olay yerine giderek sahildeki çalışmaları yürüten görevliler ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeden ayrılan Demir, durumu Bodrum Belediyesi'ne bildirdi. Belediye ekiplerince kepçe ile yürütülen çalışmalar durduruldu.

Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu yasa dışı çalışma durdurulurken, konuyla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Müdürlük, çalışmayı yapan Aksoylar şirketi hakkında 310 bin TL idari para cezası kesti. Olayla ilgili adli sürecinde başlatılacağı bildirildi.

Muğla Çevre Platformu üyesi Rezzan Şebin yaptığı açıklamada, "Ne kadar para cezası verilirse verilsin koruma altında olan Akdeniz fokları, Poseidon çayırları ve doğal kıyıya verilen zararın parasal değeri olması mümkün değil. Bu ceza bize göre devede kulak. Orada doğal kıyı aylardır yağmalanıyor ve geri dönülemeyecek biçimde vahşice bozuluyor. Bölge incelenirse sahile dokunulması ve bir çivi bile çakılması yasak olan koruma altındaki bu yerin nasıl yağmalandığı ortaya çıkar. Bu cezanın caydırıcı olacağına inanmak istiyoruz. Bu nedenle resmi görevlilerin burada sürekli denetim yapması gerekir" dedi.