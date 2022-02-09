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AKDENİZ FOKU, HATAY'DA CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

AKDENİZ FOKU, HATAY'DA CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

09.02.2022 18:24

TÜRKİYE kıyılarında yaşayan Akdeniz foku, Hatay sahilinde görüntülendi.

TÜRKİYE kıyılarında yaşayan Akdeniz foku, Hatay sahilinde görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi görürken, Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, Fokların evleri kıyı mağaralarıdır. Türün üreme başarısını artırmak ve onlara rahatsızlık vermemek için mağaralarına girilmemesi ve dalınmaması gerektiğini kuvvetle hatırlatıyoruz uyarısında bulundu.

Hatay sahilinde kumsaldan denize açılışı cep telefonu kamerasıyla kaydedilen Akdeniz fokunun görüntüsü, sosyal medyada paylaşılınca ilgi gördü. Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öğünç, Akdeniz fokları 20'nci yüzyılın başına kadar bin birey sayısına sahipti ve serbestçe yaşamlarını sürdürüyorlardı. Ancak zamanla aşırı avlanma, yaşam alanları kaybı ve deniz ekosisteminin bozulması nedeniyle türün dünya dağılımı daraldı ve birey sayısı hızla azaldı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) son verilerine göre Akdeniz foku bugün dünyada sadece Yunanistan, Türkiye, Fas, Moritanya ve Maderia Adaları'nda yaşamakta olup dünya toplam nüfusu 700 kadar olduğu tahmin edilmektedir. Akdeniz foku bütün dünyada nesli tehlike altında bulunan türler içinde ilk sırada yer almaktadır. İnsan baskısı nedeniyle Akdeniz foku popülasyonları önceleri koloni şeklinde yaşamaktayken günümüzde ise birlikte bulunmak yerine çoğu zaman tek tek dolaşma ve yaşama şeklini seçmeye zorlanmışlardır dedi.

'MAĞARALARA GİRİLMEMESİ GEREK'

Öğünç, Akdeniz foklarının sahillerde görülmesinin, ülkenin biyolojik çeşitliliği açısından önem arz ettiğini kaydederek, Akdeniz foklarının ülkemizde popülasyonlarının devamlılığının sağlanması için özellikle yaşam alanlarının tahribinin önüne geçilmeli ve koruma çalışmaları yapılmalıdır. Akdeniz foklarının yuvaları, evleri kıyı mağaralarıdır. Türün üreme başarısını artırmak ve onlara evlerinde rahatsızlık vermemek için mağaralarına girilmemesi ve dalınmaması gerektiğini kuvvetle hatırlatıyoruz diye konuştu.

AKDENİZ FOKU, HATAY'DA CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ
AKDENİZ FOKU, HATAY'DA CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ
AKDENİZ FOKU, HATAY'DA CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

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Akdeniz, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKDENİZ FOKU, HATAY'DA CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


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