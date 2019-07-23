Son Dakika Haberleri: Akdeniz foku Kekova'da balık yerken görüntülendi
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Akdeniz foku Kekova'da balık yerken görüntülendi

32 dakika önce

ANTALYA'nın Demre ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku görüntülendi.

Akdeniz foku Kekova'da balık yerken görüntülendi, System.String[]
ANTALYA'nın Demre ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku görüntülendi. Yakaladığı vatoz balığını yerken görülen Akdeniz foku daha sonra gözden kayboldu.
Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan Akdeniz foku, Kekova bölgesindeki Kaleköy önlerinde görüldü. Tekne turuna çıkan, iş insanı ve turizmci Ergun Dündar tarafından görüntülenen Akdeniz fokunun yakaladığı vatoz balığını yediği anlar kameralara yansıdı. Dündar, "Bir anda sudan ses geldi. Sesin geldiği tarafa baktığım zaman, 1.70 ile 1.80 metre arasında 300 kilo civarında bir Akdeniz foku gördüm. Ağzında kocaman vatoz balığı vardı. Vatoz balığını suyun üstünde dalıp çıkarak, çırparak öldürdü. Balığı afiyetle yedi. Ardından kayboldu. Ancak tek başınaydı. Müthiş bir görüntüydü. Normalde Akdeniz fokları, denizde ahtapot yakalar ve yer. Vatoz balığı yakalaması, parçalayarak yemesi çok ilginç. Pek bilinmeyen bir olay. Bu, büyük ihtimalle 31 Mayıs günü Üçağız Mahallesi'nde görülen Akdeniz foku" dedi.
Akdeniz'de sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında görülen Akdeniz foklarının sayısının 100 civarında olduğu biliniyor. Dünyada ise toplam 750 civarında Akdeniz foku olduğu bilim insanlarınca tahmin ediliyor.


Akdeniz, Demre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:04 Kaynak: DHA
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