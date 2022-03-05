Akdeniz Foku Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu - Son Dakika
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Akdeniz Foku Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu

05.03.2022 09:56

Akdeniz Foku Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve dünyada 700 dolayında bulunan Akdeniz Foku Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu.

Akdeniz Foku Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu

ANTALYA - Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve dünyada 700 dolayında bulunan Akdeniz Foku Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu. Mendirek bölgesinde yuvalanan Akdeniz Fokunu, Manavgat ırmağında çevreyolu köprüsü civarında görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Akdeniz fokunu ırmakta gören bazı vatandaşlar ise cep telefonlarının kameralarıyla ırmakta batıp çıkan foku görüntüledi.

5-6 yıldır Manavgat Mendirekte görülen ve burada yuvalandığı tahmin edilen erkek Akdeniz fokunun zaman zaman ırmakta yukarılara doğru yüzdüğü ve avlandığı öğrenildi. Akdeniz foklarının ergin erkek bireylerin genelde bir bölge belirleyerek yaşantısını burada sürdürdüğü, dişilerinin ise gezgin olduğu yavrulama döneminde erkeğin yanına yuvaya geldiği bildirildi.

Akdeniz Foku Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu
Akdeniz Foku Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu
Akdeniz Foku Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu

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Manavgat, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akdeniz Foku Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu - Son Dakika


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