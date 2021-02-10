Akdeniz foku zannedildi, büyükbaş hayvan ölüsü çıktı - Son Dakika
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Akdeniz foku zannedildi, büyükbaş hayvan ölüsü çıktı

Akdeniz foku zannedildi, büyükbaş hayvan ölüsü çıktı

10.02.2021 12:35

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşların denizde yaralı halde Akdeniz foku gördüklerini bildirmesi üzerine bölgeye giden ekipler, suda ayakları iple bağlı, kulakları ile boğazı kesilerek öldürülmüş büyükbaş hayvan buldu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşların denizde yaralı halde Akdeniz foku gördüklerini bildirmesi üzerine bölgeye giden ekipler, suda  ayakları iple bağlı, kulakları ile boğazı kesilerek öldürülmüş büyükbaş hayvan buldu.

Kuşadası'nın Karaova Mahallesi sahilinde dün yürüyüşe çıkan vatandaşlar, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ni (EKODOSD) arayarak, denizde yaralı Akdeniz foku olduğunu bildirdi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, beraberindeki ekip ile bölgeye gitti. Ekipler, kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta hareketsiz duran hayvanın büyükbaş hayvan ölüsü olduğunu tespit etti.

Kepçeyle denizden çıkarılan büyükbaş hayvanın, ayakarının iple bağlandığı, kulakları ile boğazının kesildiği belirlendi. Hayvan, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kireçlenip, gömüldü. Hayvanın, hırsızlar tarafından çalındıktan sonra kesildiği ardından da denize atıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

'HAYVAN LEŞİ DENİZE ATILMAZ'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bu tür olaylarla son zamanlarda çok sık karşılaşılmaya başladıklarını söyledi. Hayvan ölülerinin denize atılmaması gerektiğini kaydeden Sürücü, "Bu sağlık için risk. Her ne olursa olsun ölü bir hayvan bedeninin denizlere atılması insan sağlığı açısından çok büyük tehlike oluşturuyor. Çünkü bu tip büyük ve küçükbaş hayvanlar başta şarbon ile tüberküloz olmak üzere birçok hastalığı bünyelerinde barındırabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Bahattin Sürücü, Kuşadası, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz foku zannedildi, büyükbaş hayvan ölüsü çıktı - Son Dakika


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