Son dakika haberi: Denizdeki çöpleri temizleyen Akdeniz fokunun renkli anları kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi: Denizdeki çöpleri temizleyen Akdeniz fokunun renkli anları kamerada

08.10.2020 13:57

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da denizdeki çöp dolu poşeti ağzıyla alıp savuran Akdeniz fokunun görüntüsü, tatilcilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da denizdeki çöp dolu poşeti ağzıyla alıp savuran Akdeniz fokunun görüntüsü, tatilcilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Fokun bu hareketi sonrası turistler, 'Oh my god' (Aman Allah'ım) tepkisi verdi.

Kaş ilçesinde denizi seyreden tatilciler, Kaş limanı açığında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir Akdeniz fokunu fark ederek cep telefonlarıyla kayda girdi. Denizde içerisinde çöplerin olduğu bir poşeti ağzıyla tutup savuran fok, ardından yüzmeye devam etti. Foku görüntüleyen turistlerden bazıları da bu harekete karşılık 'Oh my god' (Aman Allah'ım) tepkisini verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, çok sayıda beğeni ve izlenme aldı.

-İHA-

Son dakika haberi: Denizdeki çöpleri temizleyen Akdeniz fokunun renkli anları kamerada
Son dakika haberi: Denizdeki çöpleri temizleyen Akdeniz fokunun renkli anları kamerada
Son dakika haberi: Denizdeki çöpleri temizleyen Akdeniz fokunun renkli anları kamerada
Son dakika haberi: Denizdeki çöpleri temizleyen Akdeniz fokunun renkli anları kamerada

Cep Telefonu, Antalya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Denizdeki çöpleri temizleyen Akdeniz fokunun renkli anları kamerada - Son Dakika

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