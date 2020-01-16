Akdeniz Haber Ajansları Birliği, Mısır yönetiminden gözaltına aldığı AA Kahire ofisi çalışanlarını... - Son Dakika

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Akdeniz Haber Ajansları Birliği, Mısır yönetiminden gözaltına aldığı AA Kahire ofisi çalışanlarını...
6 saat önce
Akdeniz Haber Ajansları Birliği, Mısır yönetiminden gözaltına aldığı AA Kahire ofisi çalışanlarını derhal serbest bırakmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:30 Kaynak: AA
Akdeniz Haber Ajansları Birliği, Mısır yönetiminden gözaltına aldığı AA Kahire ofisi çalışanlarını derhal serbest bırakmasını istedi.
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