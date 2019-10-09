Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN) 28. Genel Kurulu, Cezayir'de düzenlendi. Genel Kurul'da, Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Hassona, AMAN tarafından "yılın en iyi fotoğrafı" seçilen karesi için ödülünü aldı.