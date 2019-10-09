Son Dakika Haberleri: Akdeniz Haber Ajansları Birliği "yılın en iyi fotoğrafı ödülü" AA'ya
Son Dakika Güncel Akdeniz Haber Ajansları Birliği 'yılın en iyi fotoğrafı ödülü' AA'ya

Akdeniz Haber Ajansları Birliği "yılın en iyi fotoğrafı ödülü" AA'ya

1 saat önce

Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN) 28. Genel Kurulu, Cezayir'de düzenlendi.

Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN) 28. Genel Kurulu, Cezayir'de düzenlendi. Genel Kurul'da, Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Hassona, AMAN tarafından "yılın en iyi fotoğrafı" seçilen karesi için ödülünü aldı.

Akdeniz Haber Ajansları Birliği yılın en iyi fotoğrafı ödülü AA'ya

Cezayir, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:24 Kaynak: AA
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