Akdeniz Haber Ajansları Birliği "yılın en iyi fotoğrafı ödülü" AA'ya
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Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN) 28. Genel Kurulu, Cezayir'de düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:24 Kaynak: AA
Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN) 28. Genel Kurulu, Cezayir'de düzenlendi. Genel Kurul'da, Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Hassona, AMAN tarafından "yılın en iyi fotoğrafı" seçilen karesi için ödülünü aldı.
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