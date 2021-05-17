Akdeniz Haber Ajansları İttifakı'ndan İsrail'in Gazze saldırılarında çalışanları yaralanan AA'ya destek - Son Dakika

Akdeniz Haber Ajansları İttifakı (AMAN), Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün uluslararası basın kuruluşlarına İsrail'in Gazze saldırılarında AA çalışanlarını da hedef alması nedeniyle yaptığı dayanışma çağrısına destek verdi.

AMAN Genel Müdürü Fakhreddine Beldi imzalı mektupta, gazetecilerin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 19. maddesinde onaylanan "bilgilendirme hakkı" uyarınca mesleklerini icra ederken bir kez daha şiddete maruz kalmalarından dolayı üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Mektupta, "Gazetecilerin görevlerini yerine getirirken güvenliğinden endişe duyan Akdeniz Haber Ajansları İttifakı, Kudüs'te son zamanlarda yaşanan olaylarda muhabirleri ağır yaralanan Anadolu Ajansını destekliyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail güçlerinin saldırılarında basın mensupları da hedef alınmıştı. Saldırılarda AA'nın 6 muhabiri ciddi şekilde yaralanmış, Orta Doğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen polis baskınında iki plastik mermiyle bacağından vurulmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.