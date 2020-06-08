Akdeniz'i aratmayan kanyonları ile doğa harikası Botan Çayı'nda tekne turları başladı - Son Dakika

(SİİRT) Akdeniz'i aratmayan kanyonları ile doğa harikası Botan Çayında tekne turları başladı

SİİRT - Siirt'te Akdeniz'i aratmayan kanyonları ve eşsiz güzellikleriyle Botan Çayında başlayan tekne turları yerli ve yabancıları turistleri ağırlamayı bekliyor.

Siirt'te Ilısu Barajında sularının tutulmasıyla su seviyesinin yükseldiği Botan Çayında tekne turları tekrardan başladı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir ara verilen tekne turları kısıtlamaların kaldırılmasıyla sosyal mesafeye uygun bir şekilde tekrardan başladı. Botan Çayında sıcak havaların gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler için tekne turları düzenleniyor. Tarihi güzellikleri kadar doğa manzarasıyla görenleri büyüleyen Botan Çayı Akdeniz kanyonlarını aratmıyor.

Botan Çayında düzenlenen tekne turlarıyla eşsiz güzellikleri olan tarihi yerleri ve doğa harikası olan Botan Çayını görme fırsatı bulacak olan yerli ve yabancı turistler için tekne turlarına başladıklarını belirten Ilısu Deniz Taşıma Kooperatif Başkanı Şirin Kazak, eşsiz manzaraya sahip Akdeniz kanyonlarını aratmayan bir konuma sahip olan Botan Çayında herkesi tekne turu yapmaya davet ettiklerini söyledi. Kazak, "Barajın su tutulması sonucunda göl üzerinde kooperatif kurduk. Deniz yolcu taşımacılığı yapmaya başladık. Yerli ve yabancı turistleri ağırlamak istiyoruz. Siirt'imizin bu konuda iyi yerlere gelmesi için uğraşıyoruz. İnşallah Siirt'imizi daha iyi yerlere getireceğiz" dedi.

Herkesi bu güzel manzarayı görmeye davet eden Muhammet Kadir Kılıç adlı vatandaş da doğa harikası ve tarihi yapılarının olduğu kanyonları herkesin görmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, "Öncelikle bu tarz bir yere geldiğimi için kendimi çok şanslı hissediyorum. Siirt için böyle bir yeri tahmin edemiyordum. Gerçekten güzel bir yer güzel bir manzara şuan tekne turlarımız var. Güzel bir manzarası ve havası var. Burayı herkese öneriyorum" diye konuştu.