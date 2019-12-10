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Akdeniz için fırtına uyarısı

6 saat önce

Akdeniz Bölgesinde bu gece yarısından itibaren fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

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Akdeniz Bölgesinde bu gece yarısından itibaren fırtınanın etkili olacağı bildirildi.


Meteorolojiden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz'de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ifade edildi.


Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.


Fırtınanın Batı Akdeniz'de perşembe günü öğle saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz'de ise cuma günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği bildirildi. - MERSİN

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:09 Kaynak: İHA
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