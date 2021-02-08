Akdeniz İhracatçı Birlikleri ocak ayında 1 milyar dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika

Akdeniz İhracatçı Birlikleri ocak ayında 1 milyar dolarlık ihracat yaptı

08.02.2021 11:05
Akdeniz İhracatçı Birlikleri ocak ayında 1 milyar dolarlık ihracat yaptı, System.String[]

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, Birlik üyelerinin ocak ayında 1 milyar dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, Birlik üyelerinin ocak ayında 1 milyar dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.

Yamanyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, AKİB bünyesindeki 8 birlikten 5'inin dış satımında önemli artışlar yakaladıklarını belirtti.

Yamanyılmaz, "Yılın ilk ayında 1 milyar dolarlık ihracata imza attık. En fazla dış satımı 260 milyon dolarla demir sektörümüz gerçekleştirdi. Bunu 223,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamuller, 137,5 milyon dolarla yaş sebze meyve sektörümüz takip etti." bilgisini verdi.

İhracatta hazır giyimde yüzde 38, tekstilde yüzde 25, mobilyada yüzde 10, hububat ve bakliyatta yüzde 9, demirde ise yüzde 4 artış olduğunu belirten Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"Ocak ayında en fazla ihracatı 75,7 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirdik. Irak'ın ardından 55,5 milyon dolarla Rusya ikinci, 52,4 milyon dolarla İsrail üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde ihracat performansımızı en fazla artırdığımız ülkeler arasında yüzde 552 artış ve 21,9 milyon dolarla Umman birinci, yüzde 88 artış ve 43,8 milyon dolarla Nijerya ikinci, yüzde 71 artış ve 36,6 milyon dolarla Suriye üçüncü oldu. Fransa, Polonya, İsrail, ABD, Almanya ve Birleşik Krallık ihracatımızı artırdığımız diğer ülkeler olarak sıralandı."

Akdeniz, İhracat, Irak, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akdeniz İhracatçı Birlikleri ocak ayında 1 milyar dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,06 seviyelerinden işlem görüyor 3 büyükler, tarihte ilk kez aynı puanla ilk üç sırada yer aldı Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı: Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şair Ahmet Tevfik Ozan'a cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı Tefecilerden borçlarını ödeyemeyen vatandaşa akılalmaz tehdit: Gelip karını kaçırırız Alaattin Çakıcı'dan Melih Bulu'ya açık mektup: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı Profesör Avi Loeb: Uzaylılar 2017 yılının Ekim ayında dünyaya iniş yaptı Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 27 kent için turuncu, 34 kent için sarı kodlu uyarı
Fenerbahçe'ye pahalı geldi, yönetim değişince Mostafa Mohamed Galatasaraylı oldu Fenerbahçe'ye pahalı geldi, yönetim değişince Mostafa Mohamed Galatasaraylı oldu         
10:56
Dün geceden bu yana 28 kez sallanan ilçede vatandaşlar diken üstünde: Ev yıkılacak zannettik Dün geceden bu yana 28 kez sallanan ilçede vatandaşlar diken üstünde: Ev yıkılacak zannettik         
10:51
Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci, Bir Denizaltı Hikayesi ile ekranlara dönüyor Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci, Bir Denizaltı Hikayesi ile ekranlara dönüyor         
10:21
Girit Türklerinin 120 yıllık ekşi mayalı ekmeği Mersin'den Türkiye'ye açılıyor Girit Türklerinin 120 yıllık ekşi mayalı ekmeği Mersin'den Türkiye'ye açılıyor         
10:06
Balıkesirsporlu Taşkın Çalış, Akhisarspor'a 3 frikik golü birden attı Balıkesirsporlu Taşkın Çalış, Akhisarspor'a 3 frikik golü birden attı         
10:00
Emina Jahovic ve iki çocuğu koronavirüse yakalandı Emina Jahovic ve iki çocuğu koronavirüse yakalandı         
09:58
58 yıllık mezar taşı ustası bu kez kendisi için çalıştı: Bir tek ölüm tarihi eksik 58 yıllık mezar taşı ustası bu kez kendisi için çalıştı: Bir tek ölüm tarihi eksik         
09:36
Bir zamanlar pazarda cep yakan kuru soğan koyunlara yem olarak veriliyor Bir zamanlar pazarda cep yakan kuru soğan koyunlara yem olarak veriliyor         
09:26
Baraj gölünün suları çekilince ortaya çıkan ilginç görüntüleri fotoğraflamak için akın ettiler Baraj gölünün suları çekilince ortaya çıkan ilginç görüntüleri fotoğraflamak için akın ettiler         
07:59
Boğaziçi protestolarıyla ilgili destek paylaşımları yapan Beyza Buldağ tutuklandı Boğaziçi protestolarıyla ilgili destek paylaşımları yapan Beyza Buldağ tutuklandı         
00:27
Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu         
21:35
Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem         
21:01
Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu         
20:06
Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi         
17:51
İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj         
17:24
Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz         
17:18
Genç adamın ismini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor, inanmayıp kimliğine bakıyor Genç adamın ismini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor, inanmayıp kimliğine bakıyor         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 11:14:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdeniz İhracatçı Birlikleri ocak ayında 1 milyar dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei