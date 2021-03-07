Akdeniz İhracatçı Birlikleri şubat ayında 997 milyon dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika

Akdeniz İhracatçı Birlikleri şubat ayında 997 milyon dolarlık ihracat yaptı

07.03.2021 11:35
Akdeniz İhracatçı Birlikleri şubat ayında 997 milyon dolarlık ihracat yaptı, System.String[]

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, birlik üyelerinin şubat ayında 996,9 milyon dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, birlik üyelerinin şubat ayında 996,9 milyon dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.

Yamanyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, AKİB bünyesindeki 8 birlikten 5'inin dış satımında artış yakaladığını belirtti.

AKİB olarak, şubat ayında ülke ihracatına yüzde 6,9'luk destek verdiklerini aktaran Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"Birlik olarak şubat ayında 996,9 milyon ihracat yaptık. En fazla ihracatı yüzde 15 artış ve 271,3 milyon dolarla demir sektörümüz gerçekleştirdi. Bunu 236,4 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamuller, 120,7 milyon dolarla yaş meyve sebze yaş sebze meyve sektörümüz takip etti. Yine bu ayda hububat ve bakliyat sektörümüz 108,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Tekstil sektörümüz 15 artış ile 87,6 milyon dolarlık, mobilya sektörümüz yüzde 12 artışla 84,3 milyon dolarlık, hazır giyim sektörümüz 24,3 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörümüz 23 milyon dolarlık dış satıma imza attı."

Yamanyılmaz, şubatta en fazla ihracatı 77,4 milyon dolarla Irak'a yaptıklarını, bu ülkeyi 53,2 milyon dolarla Rusya, 48,1 milyon dolarla Almanya'nın takip ettiğini ifade etti.

Akdeniz, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akdeniz İhracatçı Birlikleri şubat ayında 997 milyon dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti         
23:09
92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma         
22:45
DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı         
22:33
Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var         
22:13
92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk         
21:40
Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti         
20:18
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı         
17:49
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü         
18:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 23:30:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdeniz İhracatçı Birlikleri şubat ayında 997 milyon dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei